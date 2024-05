Forestas, assunzioni ferme Allarme del sindaco Zedde 

Alle porte della stagione antincendio crescono le preoccupazioni. Il sindaco di Sorgono, Franco Zedde, lancia l’allarme: «A differenza degli scorsi anni non abbiamo ricevuto comunicazioni dall’assessorato regionale all’Ambiente, su come e quando partirà la prevenzione nel territorio. È assurdo che la gara d’appalto per il servizio elicotteristico sia paralizzata». Da qui l’appello alla neo assessora Rosanna Laconi: «Aspettiamo l’assessora nel territorio. La base di Sorgono è essenziale per tutto il centro Sardegna, e il lavoro del Corpo forestale va difeso e preservato». Le criticità sarebbero più ampie. «Le assunzioni di Forestas - dice Zedde - sono ancora al palo». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA