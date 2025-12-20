VaiOnline
Il caso.
21 dicembre 2025 alle 00:30

«Forestas, assunzioni a rischio caos» 

Dopo Orgosolo critici anche gli amministratori di Belvì, Desulo e Ovodda 

Grande preoccupazione tra i Comuni della Barbagia per il nuovo atto d’indirizzo di Forestas sulla revisione della distribuzione di 251 operai per il biennio 2025-2027, firmato il 17 dicembre dall’amministratore unico Salvatore Piras. Il provvedimento modifica il criterio delle cessazioni, che ha portato all’assunzione di 638 unità, ridando linfa a decine di comunità che da tempo aspettavamo il turnover nei cantieri. Previste tre fasce d’intervento basate sugli ettari in cui Forestas opera in ogni Comune. Per i presidi che hanno un rapporto inferiore a 35 ettari per operaio non saranno previste assunzioni, diverso il caso per la fascia da 35 a 50 ettari dove la ripartizione avverrà con un peso ridotto del 60%. Seguono i cantieri in forte emergenza con oltre 50 ettari, dove le assegnazioni avverranno per il totale del fabbisogno.

Le regole

Piras parla di una «modalità distributiva transitoria in attesa di una distribuzione delle assunzioni più equa», non lesina critiche al precedente modello «che - dice - ha creato forti disparità, con assunzioni anche nei Comuni in cui i territori in gestione a Forestas si sono ridotti a causa della redistribuzione ai privati». Ma i sindaci di vari paesi non ci stanno.

Le reazioni

Dopo Orgosolo con la polemica di quattro consiglieri di maggioranza e dell’intera opposizione, anche il sindaco di Belvì e delegato Anci Maurizio Cadau è critico: «È importante che si provveda allo scorrimento dell’attuale graduatoria che vede diversi idonei per fronteggiare l’urgenza di assumere. Con i nuovi criteri i tempi per una nuova graduatoria si moltiplicherebbero e i disagi pure, non contrastando lo spopolamento delle zone interne».

Il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis, parla di «un provvedimento che rischia di creare il caos totale. Nel nostro paese sono stati assunti finora 5 nuovi operai, è importante che si provveda a scorrere la graduatoria e a dare risposte agli idonei. Forestas è essenziale nella tutela del diritto al lavoro e dell’ambiente. Ci appelliamo al dottor Piras affinché si arrivi ad una soluzione». Dice la sindaca di Ovodda Ilenia Vacca: «Oltre il danno la beffa, il nostro paese è già stato penalizzato con un solo operaio presente in graduatoria e assunto. Non ci saranno scorrimenti, chiediamo agevolazioni contro lo spopolamento, non disagi burocratici».

Dice Maddalena Agus, sindaca di Olzai: «La divisione in fasce tiene conto di un giusto criterio di distribuzione che può compensare chi pur avendo messo a disposizione di Forestas una parte importante di territorio non si ritrovi un corrispondente numero di assunzioni. Può essere positiva anche la riserva per i Comuni in via di desertificazione demografica e di nuova acquisizione. Ho perplessità sulla riserva per i presidi specializzati in quanto viziata da evidente discrezionalità. Le regole vanno applicate tenendo conto che ci sono assunzioni, specie a Orgosolo, già programmate e molto attese».

