Forestali sul piede di guerra: «Flotta antincendio insufficiente, insostenibile il lavoro a terra» 

Ranger sul piede di guerra. Mentre la campagna antincendi si avvia ad affrontare i mesi più pesanti dell’estate, il personale del Corpo Forestale minaccia di serrare le braccia. Le sigle sindacali Safor e Fesal-Cfva hanno proclamato lo stato di agitazione, con preavviso di sciopero «se non arriveranno risposte concrete». La protesta parte dal fatto che «i mezzi aerei sono in numero nettamente ridotto rispetto agli anni precedenti», un problema che, avvisano i sindacati, «non potrà che aggravare, inesorabilmente, il lavoro del personale impegnato nella campagna antincendio».

Problemi organizzativi

Carichi di lavoro che, indubbiamente, a parte le modalità operative «che andavano concertate con largo anticipo anche con le rappresentanze dei lavoratori, come richiesto più volte inutilmente alla direzione generale», non potranno che risentire della carenza di organico (mancano circa 300 agenti). Un problema non da poco per una delle colonne della campagna antincendio, ed è lo stesso anche per Forestas (mancano un migliaio di operai), nonché per i vigili del fuoco (300 in meno). Una situazione aggravata dall’operatività degli operatori in servizio, visto che l’età media è molto alta. Tra le criticità evidenziate dalle sigle sindacali Safor e Fesal, «la mancata quantificazione certa delle risorse finanziarie necessarie per svolgere al meglio la campagna antincendio 2024 per il Corpo forestale, così come previsto per altre forze analoghe come i vigili del fuoco».

La collaborazione

Intanto, la giunta regionale approva il disegno di legge che dispone misure urgenti per la campagna antincendi, tra queste l’incremento di 500mila euro alla cifra di un milione inizialmente prevista per l’accordo di collaborazione con i Vigili del fuoco. «Incremento indispensabile», ha spiegato l’assessora Rosanna Laconi, «anche alla luce della riduzione dello schieramento di mezzi aerei regionali, solo parzialmente compensato dal maggiore apporto della flotta nazionale».

Le colture assetate

Intanto, la siccità prolungata sta mettendo sempre più a rischio i campi del Sud Sardegna, in particolare la zona Sud Orientale dove nel primo semestre 2024 ha piovuto la metà degli anni meno piovosi registrati negli ultimi 20 anni. Allo stremo, oltre alle colture tradizionalmente in asciutto come cereali e leguminose, anche gli oliveti e i vigneti. Per questo, è la richiesta di Coldiretti Sardegna, «diventa indispensabile un soccorso idrico emergenziale» che coinvolge circa 400 ettari di colture e un corrispettivo di circa 4,5 milioni di euro. Una richiesta inoltrata al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale perché attivi, «interventi irrigui di soccorso per le colture arboree nei territori dove c’è stata la restrizione dell’assegnazione dell’acqua nelle aziende agricole». Territori come «il Sarrabus, Sulcis Iglesiente, Basso e Medio Campidano, sono ormai allo stremo», scrivono nella lettera all’ente, il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas e il direttore regionale Saba. «Le irrigazioni di soccorso sono indispensabili per affrontare la prolungata mancanza d’acqua in particolare nelle aree dove il servizio idrico, per vari motivi, non sta arrivando. In attesa di interventi strutturali, è fondamentale un sostegno immediato anche nel breve periodo».

