Forestali del futuro al posto dei salesiani 

Al posto dei salesiani arrivano i forestali. L’edificio di Lanusei, orfano dell’istituzione religiosa da settembre 2015, potrà ospitare un centinaio di corsisti pronti a irrobustire gli organici del Corpo forestale in tutta l’Isola. Ma per ora la resurrezione del caseggiato, ascritto al patrimonio della congregazione salesiana, attraverso la scuola di formazione dei nuovi ranger (che non decolla a Nuoro) è solo un’ipotesi. La proposta è in fase embrionale e i sindaci l’hanno illustrata ai vertici della Forestale e della Regione in occasione del tavolo cagliaritano aperto per discutere sul turnover in Forestas.

Proposta sul tavolo

Il palazzo, da destinare in parte ad area residenziale per il personale docente e gli allievi impegnati nella formazione, e in parte ad area didattica (compresi laboratori e settori per le esercitazioni pratiche), sarebbe da integrare con altri spazi logistici a disposizione del Corpo forestale. «Perché di fatto - puntualizza Angelo Stochino, 52 anni, sindaco di Arzana - da quella che sarebbe la base logistica i corsisti arriverebbero in pochi minuti nei boschi di Lanusei, Arzana e Gairo. Le trasferte si limterebbro a pochi chilometri».

«Struttura importante»

Per Davide Burchi (44), primo cittadino di Lanusei, sarebbe importante, oltre all’attività formativa, anche l’utilizzo più intensivo del palazzo dove i primi salesiani arrivarono nel 1898. «Per la nostra comunità è una struttura importante e l’idea di poter coniugare la formazione delle nuove leve della Forestale al territorio ci sembra un progetto importante e intelligente. Qualora l’opportunità si concretizzasse - dichiara il sindaco - l’amministrazione di Lanusei si attiverà per chiudere l’accordo». Al momento nel caseggiato è operativa una struttura alberghiera con annessa sala pranzo utilizzata per eventi socio-culturali oltre a sale riunioni. «Da ex allievo salesiano - aggiunge Stochino - rivedere accese le luci della struttura sarebbe motivo di felicità. Dopo il grande risultato ottenuto sulla vertenza Forestas dal fronte compatto dei sindaci, aprire le porte dell’Ogliastra alla Forestale e al percorso formativo delle nuove leve è un dovere morale».