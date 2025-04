Forestale in azione tra i camperisti 

Nuova operazione dell’ispettorato del Corpo forestale di Iglesias che nella mattinata di ieri ha effettuato una vasta operazione di controllo e repressione del campeggio abusivo dei camper a Porto Botte e Punta Trettu.

L’operazione segue alle scritte apparse nei giorni scorsi a Porto Botte contro i camperisti e contro il sindaco Pisanu e dopo la chiusura della pineta di Punte Trettu. Al controllo che ha visto la presenza di numerosi agenti forestali, con la collaborazione dei carabinieri e degli agenti del commissariato del capoluogo Sulcitano hanno svolto controlli sui tanti in evidente attività di campeggio, posizionati nelle pinete, sulle sabbie e nelle zone demaniali. Sanzionando 13 camperesti che si trovavano a Punta Trettu in situazioni di campeggio, -alcuni con l’utilizzo di stabilizzatori che consentono di sollevare le ruote da terra-, fermi all’interno di un’area parcheggio adibita a sosta ma non a campeggio.La forestale ricorda che il passaggio e la sosta dei camper causano danni al bosco, al suolo e al fragile ecosistema dunale litoraneo in quanto il passaggio e le manovre, che eseguono i mezzi, alterano la delicata superficie sabbiosa e ne provocano il compattamento in prossimità delle radici delle piante creando gravi danni.

Sosta continua, giorno e notte anche a Porto Botte, con camper presenti nell'area parcheggio da alcuni giorni con i camperisti che scelgono questa località per praticare sport acquatici. Si fermano a due passi dalla spiaggia anche se a pochi chilometri esistono aree di sosta attrezzate. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA