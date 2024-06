Forestale, due cantieri chiusi a Pittulongu e al Pevero 

Blitz del personale del Comando regionale del Corpo Forestale in Gallura. Gli agenti, coordinati dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, hanno operato a Olbia (Pittulongu) e in Costa Smeralda. Il dato rilevante riguarda soprattutto la nuova, serrata, attenzione della Procura di Tempio sulla corretta applicazione del Piano di risanamento di Pittulongu. Come è noto, lo strumento di pianificazione varato per il borgo turistico olbiese prevede una serie di condizioni stringenti per le sanatorie e soprattutto dei limiti alle nuove volumetrie. Un primo intervento della Procura è avvenuto con il blocco dei lavori in un cantiere per la realizzazione di un piccolo complesso composto da diverse unità immobiliari. Secondo il pm Capasso, non sarebbero state rispettate le disposizioni del Piano di Risanamento. Altri cantieri del borgo di Pittulongu sarebbero sotto osservazione. Un altro cantiere è stato chiuso e i lavori bloccati al Pevero, nel cuore di Porto Cervo. Secondo il capo dei pm di Tempio, si tratta di interventi edilizi del tutto illegittimi, perché le opere sono state realizzate in un zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in violazione del vincolo idrogeologico. Sono stati posti sotto sequestro tre edifici, una piscina e una strada di circa cento metri.

