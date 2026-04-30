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01 maggio 2026 alle 00:19

Forest e Braga vincono e sognano la finale Conference, Palace ok 

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Due vittorie casalinghe nelle semifinali di andata di Europa League. La sfida pù interessante e atesa era quella del City Ground, tra il Nottingham Forest e l’Aston Villa, le due campionesse d’europa inglesi (1979 e 1980 una, 1982 l’altra) meno blasonate. Oggi cercano un altro trofeo per rilanciarsi. A vincere sono stati i padroni di casa, ai quali basta un rigore di Chris Wood al 26' st per i rivali, in attesa del ritorno a Birmingham giovedì prossimo contro i Villans che avevano battuto nei quarti il Bologna.

Nell'altro match, il Braga supera all'ultimo minuto il Friburgo: i portoghesi trovano il vantaggio con Demir Ege Tiknaz all'8' pt, poi Vincenzo Grifo pareggia al 16' pt, ma al 47' st Mario Dorgeles approfitta di una conclusione ribattuta male dal portiere dei tedeschi per regalare la vittoria ai suoi.

Colpo esterno

Il Crystal Palace, reduce dal passaggio del turno contro la Fiorentina, vince invece per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk nel match di Cracovia (dove gioca temporaneamente la squadra ucraina) nella semifinale di andata di Conference League. Inglesi in vantaggio dopo appena un minuto con Ismaila Sarr. Nella ripresa, pareggio al 2' di Oleg Ocheretko. Poi prima Daichi Kamada al 13' e poi Jorgen Strand Larsen al 39' firmano il successo londinese. Nell'altra, tiratissima semifinale, il Rayo Vallecano batte 1-0 lo Strasburgo: decisiva la rete di Alemao al 9' st. Giovedì 7 i match di ritorno.

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