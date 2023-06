Forelock: «Io che abbraccio i suoni della mia Sardegna» 

Radici e cultura: anche nel momento in cui si appresta ad avventurarsi in un territorio inedito, Forelock, al secolo Alfredo Puglia, non dimentica la sua storia. Lo racconta il nuovo ep “Follow Me”, il primo da solista per l’artista sassarese, in pausa dalla collaborazione con la formazione reggae degli Arawak, anticipato dai singoli “Turnover” e “Dumpling”. Un invito a seguirlo nell’esplorazione di un suono nuovo, urban, elettronico, sull’onda delle strumentali di Ultranoize, mixate dal guru del dub italiano Paolo Baldini: «Perché la musica è un flusso», ci ha raccontato Forelock, pronto a partire per un tour italiano ed europeo, che oggi lo porterà al Birralguer di Alghero, il 7 luglio al Sardinia Reggae Festival, il 20 a Le Palme Beach di Posada e il 5 agosto al Sardigna Beach di Stintino. «In pandemia, lontano dai musicisti con cui ho sempre suonato, è nata la voglia di sperimentare da solo», ha aggiunto. «Non mi sono disinnamorato del reggae, ma mi piaceva l’idea di sfatare certi stereotipi».

È l’inizio di una carriera solista?

«Sì. Io e gli Arawak siamo legati, siamo cresciuti insieme, ma in questi anni ci stiamo dedicando a progetti personali. Mi piacerebbe, però, un giorno rincontrarci in studio e mettere insieme quello che è stato, con quello che saremo diventati».

“Follow Me” suona urban, ma conserva l’impegno del roots.

«In molti pensano che la musica urban non abbia niente da dire, ma non è così e personalmente non riesco a scrivere canzoni senza un significato. In “Follow Me” c’è il bisogno di raccontare cose che mi appartengono, come avviene nel roots, ma con un approccio e una sonorità diversa. La musica è l’unica arma che ho per passare dei messaggi e quello che voglio dire con questo disco è che se fai le cose in un certo modo, se a guidarti è il cuore, ciò che comunichi risuonerà più forte».

Il titolo è un invito a seguirla: dove?

«Mi piace l’idea di avvicinare le persone alla musica reggae, che si sta evolvendo in maniera brutale e oggi, in modo molto sottile, è ovunque, anche nel pop di Ed Sheeran e Justin Bieber. È tempo di evolversi e, in un mondo musicalmente globalizzato, era inevitabile che mi venisse voglia di sentire la mia voce su sonorità diverse».

Come è accaduto con le launeddas di Matteo Muscas.

«La collaborazione con Matteo è nata per la colonna sonora del film “Il muto di Gallura”, che ho realizzato con Paolo Baldini. Lì ho sentito quanto funzioni il sound della nostra Isola dentro una musica più moderna ed è nata l’idea di sviluppare la cosa, ci sto lavorando e ci saranno delle uscite interessanti. Certo, il mondo del folklore sardo è attraversato da correnti, che vorrebbero salvaguardare la tradizione lasciandola chiusa in una teca, ma non ci trovano per niente d’accordo. Anzi, con Baldini stiamo lavorando a un documentario, che fonde la musica elettronica, dub e reggae, con i suoni dell’Isola. Da musicista sento la responsabilità di abbracciarli, tenerli vivi, perché accresce il valore di ciò che faccio».

RIPRODUZIONE RISERVATA