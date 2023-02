Ford e Mirren alle radici di “Yellowstone” 

Tra la serie principale “Yellowstone” ambientata ai giorni nostri e lo spin off “1883” si inserisce la nuova serie sulla famiglia Dutton: si chiama “1923”, si può gustare su Paramount+ ed è come sempre nata dalla penna di Taylor Sheridan, attore, regista, sceneggiatore e anche pittore americano. Per rendere ancora più appetibile la saga ecco due mostri sacri del cinema come Harrison Ford e Helen Mirren alle prese con invasioni di locuste e scene violentissime.

Ford veste i panni impolverati di Jacob Dutton, fratello di James che abbiamo conosciuto in “1883”, Cara (Mirren) è la sua elegante, saggia ma risoluta moglie con il fucile sempre pronto (la sentiremo dire: «Non c’è dubbio tra cosa sia più importante, tra il matrimonio e il bestiame. È sempre il bestiame». Hanno accolto nella loro casa i figli di James, John Sr. (interpretato da James Badge, nonno del John Dutton che Kevin Costner interpreta in “Yellowstone”), e Spencer (Brandon Sklenar) che, sopravvissuto alla Grande Guerra, caccia grandi felini in Africa. Si parla di proprietà, di famiglia, si tocca il tema dei nativi americani con la storia di Teonna Rainwater (Aminah Nieves), vessata dalla crudele Suor Mary (Jennifer Ehle), delle minacce per il bestiame e le coltivazioni, di una vita di fatiche e continue minacce. Eppure Jacob e Cara sono semplicemente alla ricerca di un po’ di quiete.

