Forconi e Pallini primi sui 21 km a Villacidro 

Nel debutto della Coppa Italia di skyrunning, al Trail dei Corni, il detentore Giacomo Forconi ed Elisa Pallini erano stati secondi. Si sono rifatti domenica, dominando la settima edizione della Villacidro Skyrace e balzando in testa al circuito della Fisky, per la prima volta nell’Isola grazie alla prova curata dal Margiani Team e salutata da una bella presenza di pubblico.

Sul percorso di 21 km (con circa 1900 metri di dislivello positivo), il 33enne marchigiano della Space Running h battuto in volata Simone Valsecchi (Falchi Lecco), unico a riuscire a tenerne il ritmo sui sentieri in saliscendi dei monti villacidresi. L’arrivo in piazza del Lavatoio ha sorriso anche a Pierfrancesco Aru, primo sardo, con le insegne della Cagliari Atletica leggera, classificato al nono posto.

Tra le donne, Pallini (pegarun) ha preceduto di quasi 10 minuti Pina Deiana, con Francesca Farneti a completare il podio. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Giacomo Forconi (Space Running) 2.14’04”, 2. Simone Valsecchi (Falchi Lecco) 2.14’05”, 3. Luca Arrigoni (M40, Pegarun) 2.16’14”, 4. Filippo Crippa (id.) 2.26’05”, 5. Paolo Bonanomi (Falchi) 2.26’08”, 6. Mirco Colombo (id.) 2.28’31”, 7. Mirco Soprana (Durona) 2.29’06”, 8. Filippo Ugolini (Falchi) 2.34’22”, 9. Pierfran- cesco Aru (Cagliari Atl. Legg.) 2.34’47”, 10. Mirko Becherini (Space Running) 2.35’46”.

Femminile : 1. Elisa Pallini (Pegarun) 2.43’24”, 2. Pina Deiana (Aspa Bastia) 2.52’46”, 3. Francesca Farneti (Space Running) 2.54’12”, 4. Aurora Bosia (Falchi) 2.59’56”, 5. Vale- ria Billeci (Margiani) 3.05’26”.

