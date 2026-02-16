VaiOnline
Olbia
17 febbraio 2026 alle 00:46

Forbiciate a due persone, nuove indagini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Indagini sulle sue frequentazioni, sulla sua provenienza, sulla storia personale e indagini su eventuali contatti con soggetti legati ad ambienti dell’Islam radicale. Sono gli accertamenti disposti dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, sul caso di Marwan Hamrouni, il giovane di cittadinanza tunisina che il 10 febbraio si è reso protagonista di un gravissimo episodio a Olbia. Hamrouni ha accoltellato due persone e ucciso un cane. L’uomo ha dichiarato di essere un richiedente asilo e si trova nel carcere di Nuchis. Durante gli interrogatori Hamrouni ha usato espressioni riconducibili al gruppi radicalizzati. Il difensore, l’avvocato Damaso Ragnedda, ha chiesto che il suo assistito venga trasferito nel carcere di Uta, dove potrebbe essere seguito dai medici della clinica interna. L’uomo potrebbe essere malato, ma in molti casi per le azioni violente dei cosiddetti lupi solitari vengono scelti soggetti con disturbi psichici o della personalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 