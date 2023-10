Forbes, L’Espresso, il calcio Iervolino scommette sull’Italia 

Danilo Iervolino, prendiamola larga. Che Italia vede dal suo punto di vista? Un Paese che arranca o che potrebbe tornare a contare nel tavolo europeo?

«Non sono d’accordo sull’idea di un Paese che arranca. L’Italia è un paese meraviglioso, sicuramente migliore dell’idea che spesso forniscono i media anche italiani. Ha risorse nascoste ed emerse superiori a tantissimi altri paesi europei. Un tessuto di piccole e medie aziende sempre in fermento che rappresentano oltre il 90% del Pil, dove c’è voglia di lavorare, c’è passione, c’è soprattutto genialità. Poi c’è la politica, quella è storicamente il limite italiano. Però sono convinto che l’Europa non possa nemmeno pensare di mettere l’Italia in secondo piano. Non ci dimentichiamo che siamo tra i fondatori dell’Unione europea».

Lei afferma: “Ho grande fiducia nei giovani; ho, però, anche una forte preoccupazione. Quella di non deluderli. Di non consegnare loro un mondo senza prospettive”.

«Vero. Lo dico spesso. Il Paese che descrivevo prima è un paese fondato molto sui giovani, senza conflitti generazionali e senza paura di innovare e cambiare. Le imprese familiari che danno forza al nostro prodotto interno lordo sono guidate ormai dalle terze e dalle quarte generazioni e molti giovani si accingono ad essere protagonisti nell’economia, nella cultura, nelle arti, nello sport. Ho grandissima fiducia in loro. Non a caso ho fondato un’università telematica proprio per dare speranze e opportunità ai giovani. L’opportunità più importante, quella di studiare. Però non dobbiamo deluderli, dobbiamo dare a loro tutte le opportunità di cui hanno bisogno, dobbiamo costruire un paese solido e solidale dove ci sia una terra fertile per sviluppare i talenti, dove i giovani possano trovare lavoro , speranza e fiducia».

Il suo grande risultato è stato il successo dell’università on line, la Pegaso. Un colpo internazionale. Perché ha funzionato?

«Il segreto sta nel rapporto che siamo riusciti a creare tra qualità dell’insegnamento e tecnologia. I nostri docenti erano tutti di primissima qualità, si poteva scegliere tra un’infinità di materie, gli esami erano meticolosi. In compenso il web e la piattaforma che abbiamo creato per consentire l’accesso agli studi hanno semplificato e accelerato questo processo».

Chi sono i suoi modelli? Chi ha ispirato la sua idea imprenditoriale e perché, due anni fa, ha passato la mano? Lei sostiene che “il cambiamento è vita”.

«Il modello più importante è stato mio padre, mi ripeteva sempre di aver coraggio, di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di aver fiducia in me stesso e di mettercela tutta con impegno e dedizione al lavoro. Quando poi arrivi a un tale livello di successo, come era arrivata la Pegaso, devi capire che per andare oltre occorrono strutture più grandi che possano ampliare ancora gli orizzonti. E poi sì, è vero, avevo voglia di cambiare e il cambiamento ti dà quella spinta in più che non ti può dare un lavoro consolidato. Appunto, è vita, perché ti fa vivere un’altra avventura».

Che effetto le fa sapere di essere diventato, così giovane, uno degli uomini più ricchi d’Italia? Il timore è inferiore all’autostima?

«Non ho mai rincorso la ricchezza, più che un uomo ricco mi piace definirmi uno che sa costruire: ho fatto tante cose nella mia vita e continuo a farle sempre con massimo impegno, entusiasmo e con tutte le mie energie.Tant’è che la mia passione è accettare nuove sfide e vincerle».

Iervolino un anno fa si concede una bella botta di vita e diventa in pochi mesi proprietario della Salernitana e presidente di uno dei gruppi editoriali storici del nostro Paese. Perché?

«Per quello che dicevo prima: amo cambiare e amo le sfide. Il calcio e l’editoria sono i settori più difficili, ma anche i più affascinanti. E allora una sfida deve essere difficile, sennò che sfida è?».

Uno dei protagonisti del nostro tempo come valuta il lavoro del governo Meloni?

«Darei un giudizio più che sufficiente. La presidente del consiglio sta lottando per tirare fuori il Paese dalle difficoltà. Alcuni provvedimenti economici mi sembra che vadano per la strada giusta anche se molto dipenderà da cosa il governo riuscirà a fare con la legge finanziaria di fine anno. I soldi sono pochi. Occorreranno grandi idee e grande coraggio».

Una provocazione: per una particolare connotazione astrale, lei decide di cambiare ancora e gli italiani la portano a Palazzo Chigi. Da dove comincerebbe?

«Dal sociale e dalle imprese. Una nazione povera non va da nessuna parte. Le imprese devono essere aiutate in modo che aiutino l’Italia a crescere e diano una mano a chi ha meno o è più in difficoltà. Costruire un Paese che abbia prospettive per tutti, più equo e solidale, più attento alle politiche dei giovani e che premi il merito».

L’editoria: come si cura la crisi della carta e dove dobbiamo andare?

«Intanto l’editoria di qualità non andrà mai in crisi, compresa proprio quella di carta. Ho comprato Forbes e L’Espresso, due tra le testate più importanti al mondo e in Europa. Sono convinto che soprattutto i periodici, dove si possa trovare giornalismo d’inchiesta di qualità e un forte riferimento ai modelli economici e alla vita delle imprese come appunto sono L’Espresso e Forbes, avranno sempre degli estimatori e dei lettori. Poi però bisogna fare i conti con il tempo in cui viviamo. L’Informazione oggi viaggia sul web e quindi ogni testata ha bisogno di un adeguato supporto online che possa dare informazioni a getto continuo. Ma oggi le informazioni non bastano più, se vogliamo avere un prodotto innovativo in grado di trovare lettori certi, dobbiamo aver il coraggio di suscitare scandalo, cambiare l’atmosfera e di decodificare i complessi avvenimenti contemporanei. Per questo ho ideato il Netzine, un modello innovativo di fare informazione su un magazine digitale che comprenda un dialogo costante tra i giornalisti e i lettori ma anche l’offerta di servizi culturali, di intrattenimento, che riesca a stupire chi vorrà aderire al progetto non solo come lettore ma come membro di una comunità esclusiva e coinvolgente».

Perché Forbes piace anche a chi non è un business man e non possiede una barca dove dormire comodi?

«Perché non è il giornale dei miliardari ma delle persone di successo. Per l’edizione italiana abbiamo fatto da subito la scelta di puntare sul successo e non sulla ricchezza. A noi non piacciono i ricchi che passano le loro giornate sui campi da golf, ma quelli che si alzano ogni mattina prima dei loro dipendenti e si rimboccano le maniche. Quelli che redistribuiscono la loro fortuna attraverso la creazione di posti di lavoro, lavorano per l’innovazione, sono appassionati dei loro progetti. In Italia ci sono migliaia di persone che hanno voglia di raccontare la loro storia di successo magari partita da un garage o da una piccola città di provincia. E ci sono migliaia di persone che quelle storie le vogliono conoscere per emularle, per cercare un’idea, un suggerimento».

Il calcio, dice un suo collega editore, è pericoloso perché io investo i miei soldi ma se la palla va sul palo, io quei soldi li perdo. È davvero così?

«Sì, purtroppo c’è della verità. Però fa parte del rischio. Quando compri una squadra di calcio sai che può essere proprio così. Però con la programmazione e un pizzico di coraggio nell’andare a cercare le novità sul mercato puoi farcela. Io ho preso la Salernitana e abbiamo compiuto prima un miracolo sportivo e ora un miracolo nella gestione, è una società in ordine e con grandi progetti di sviluppo. Poi il campo darà il suo verdetto, ma siamo consapevoli di aver gettato le basi per una grande società che può durare, solida, nel tempo».

Dia un consiglio a un diciottenne che si affaccia al mondo.

«Studiare. E avere coraggio».

Quali sono le sue passioni?

«L’arte moderna e contemporanea. E poi i vini. Ho anche la presunzione di intendermene, almeno un po’. Però la mia grande passione sono tutte le cose che faccio. Mi piacciono da morire».

Un campano doc e la Sardegna. Cosa vi lega?

«Beh, il mare. Geograficamente siamo quasi dirimpettai. Ma soprattutto il fascino di queste due regioni… per carità, come quello di tutte le regioni italiane.. però quello della Campania e della Sardegna è qualcosa di speciale. E poi ho casa in Sardegna dove passo gran parte dell’estate con la mia famiglia».

