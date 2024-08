Foratura per Rosa, Foccoli nuovo leader 

Il Rally di Sardegna Mtb si conclude oggi con la terza tappa, Aritzo-Gadoni-Aritzo e il finale si annuncia emozionante. Davide Foccoli ha compiuto il ribaltone e, dopo due giornate con la maglia di leader indosso, Diego Rosa deve cedere il primato al 22enne bresciano della Olympia, primo al termine della Seulo-Sadali-Seui-Seulo di 66,9 km, completata in poco più di tre ore. Secondo Riccardo Chiarini (Cannondale Isb Sport) a 2'34”, terzo Vincenzo Saitta (Rolling Bike) a 3’23”, settimo il piemontese della Torpado Kenda. Rosa ha 53” di ritardo da Foccoli e oggi si capirà quanto ha inciso nell’esito della tappa la foratura di cui è stato vittima. Terzo è Periklis Ilias a 2'58”. Tra le donne, terza vittoria di tappa per l’olandese Tessa Kortekaas (Cannondale Isb), che ha un vantaggio rassicurante (7’28”) in classifica su Claudia Peretti (Olympia), seconda nella frazione di ieri. ( c.a.m. )

