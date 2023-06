Foraggio imputridito e grano con la muffa dopo gli acquazzoni 

Prima la siccità, poi le piogge. In Marmilla e Trexenta gli agricoltori sono preoccupati per la perdita dei raccolti. In entrambe le regioni si dovrà aspettare ancora per valutare l’entità dei danni provocati dagli acquazzoni dei giorni scorsi. Il problema si ripercuote su chi trasforma il grano in prodotti da forno e ci sono preoccupazioni per le aziende agropastorali, che rischiano di vedersi costrette pagare caro il cibo per gli animali, con la speranza di trovarne.

Campi da incubo

A Turri, Fernando Atzeni e suo figlio hanno investito 20mila euro per piantare 25 ettari di foraggio: «Non ne abbiamo raccolto neanche un centesimo», ammettono. Il fieno è compromesso al 100 per cento per la siccità e per le piogge più o meno violente ma continue che l'hanno reso putrido. La situazione critica si estende anche a chi produce e lavora il grano. Maria Teresa Scintu, a Genuri, chiude la filiera sfornando pane e dolci da ciò che coltiva nei campi: «Con queste piogge, sommate al vento, le piante di grano sono appiattite e difficili da far rialzare, le perdite sono significative». Teme di non avere sufficiente macinato da trasformare. I suoi coltivi si estendono per circa 20 ettari, compresi legumi e meloni all’asciutto, colpiti dalla stessa situazione disastrosa. I danni? È presto per una cifra esatta, ma si parla di più del 50 per cento.

Costi su, ricavi giù

Un po’ più a sud Paolo Sergi, agricoltore di Barumini, ha subìto perdite a cui si sommano i costi elevati per la semina causati dell'aumento dei prezzi del concime. La mazzata? Il crollo dei prezzi del grano. «Nonostante l'agricoltura abbia sempre più bisogno di manodopera – osserva Sergi – è difficile incoraggiare i giovani a entrare in questo settore a causa delle problematiche attuali e delle future pensioni non adeguate».