Foraggio a fuoco in galleria, traffico bloccato 

Dal rimorchio del Fiat Daily sono scivolate sull’asfalto alcune balle di fieno ardenti. Quando il conducente, Antonello Boi, 44 anni, di Jerzu, si è reso conto che il carico era avvolto dalle fiamme ha subito arrestato la corsa. È successo mentre stava attraversando la galleria di Jenna Ortiga, lungo l’Orientale, tra Cardedu e Bari Sardo. Il fatto, successo intorno alle 13 di ieri al chilometro 94.800 della statale, ha provocato disagi alla circolazione per qualche ora. L’allarme è scattato nel momento in cui l’autista del furgone, guardando lo specchietto retrovisore, ha notato che il fuoco stava divorando il foraggio destinato a un’attività di allevamento.

Boi ha avuto la prontezza di fermarsi e accostare in una piazzola di sosta, sempre all’interno della galleria. È stato lui stesso il primo ad adoperarsi per soffocare le fiamme utilizzando estintori e idranti in dotazione al sistema di sicurezza del tunnel. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del tratto sono state completate dal personale dei vigili del fuoco intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Tortolì e Lanusei. A scopo precauzionale la galleria di Jenna Ortiga è stata chiusa al traffico fino alle 18 e 12, orario della riapertura.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia di Stato per gestire la viabilità e per i rilievi del caso. Quindi è entrato in servizio il personale dell'Anas per il ripristino della sicurezza della galleria. (ro. se.)

