Food truck salva-vita con panini e defibrillatore 

Un food truck innovativo che promuove l’immagine della Sardegna e, oltre ad offrire cibo e bevande, garantisce anche un presidio sanitario grazie al defibrillatore di cui è dotato. Niente a che vedere con la vecchia immagine dei “caddozzoni”, il camioncino gourmet itinerante “Le pecorelle smarrite” mantiene della tradizione la bontà dei suoi panini, ma offre anche un servizio importante visto che, oltre al dispositivo medico, a bordo del mezzo ci sono due operatori che hanno seguito dei corsi specifici di primo soccorso e sono in grado di intervenire in caso di emergenza.Un’idea di Gianluca Sainas, cagliaritano, imprenditore della ristorazione. «Lo scorso agosto, purtroppo, è mancato un mio carissimo amico, un cardiologo, – racconta – si è sentito male all'improvviso e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale». Di qui l’idea di portare nelle sagre, durante i concerti, negli eventi in piazza, oltre al panino caddozzone anche un supporto salva-vita.

«Il nostro mezzo è bello, simpatico, pulito e utile», conferma Gianluca Sainas che, insieme al suo collaboratore, l’argentino Josè Carlos Carnino, si è lanciato in questa avventura. Il food truck dispone di un defibrillatore adulto e pediatrico ed è il primo e unico mezzo in Sardegna a esserne dotato. «Nei diversi centri dell'Isola, sono sempre ben felici della nostra presenza in occasione di feste e sagre, - prosegue l'imprenditore - perché nel momento di maggiore affluenza noi siamo lì, con il nostro defibrillatore, pronti a intervenire se ce ne fosse bisogno».

