“Food Obsession” al THotel tra neoclassico e IA con Nikzone 

Fotografia, ceramica, ma anche oggetti di uso comune utilizzati per dialogare con l’intelligenza artificiale. “Food Obsession” è una mostra, che verrà inaugurata giovedì 9 novembre a Cagliari alle 18.30 e porta la firma di Nicoletta Zonchello, alias Nikzone, artista che ama definirsi una creator appassionata, esperta di processi interrelati tra arti figurative e nuove tecnologie. Negli spazi del THotel, in via dei Giudicati, troveremo esposto il frutto di un’indagine ironica sull’ossessione globale per il cibo, che affronta tematiche complesse come la percezione delle immagini prodotte con l’intelligenza artificiale e gli effetti derivanti dalla riproduzione associata di cibo e corpo.

Curatela

Curata da Caterina Ghisu, la mostra mette in evidenza la natura poliedrica dell’artista. «Nikzone gioca anche con gli stili del passato, in un felice connubio tra le immagini che il nostro occhio è abituato a leggere agevolmente - l’arte neoclassica con i suoi canoni estetici - accostate a elementi surreali - vegetali, prodotti alimentari biologici o di massa - riprodotti in scala gigante e decontestualizzati, che diventano ornamenti, accessori e talvolta una sorta di make-up sui volti e i corpi degli androidi», spiega Ghisu. In “Food Obsession” si potrà riconoscere l’impronta dei maestri della Pop Art, Andy Warhol, Claes Oldenburg e Tom Wesselmann, ma anche l’omaggio ai Tappeti Natura di Piero Gilardi e alle tavole imbandite di Daniel Spoerri e di Vanessa Beecroft. «Un significato ancora più profondo percorre queste opere - aggiunge la curatrice - rappresentato dagli elementi simbolici che alludono alla transitorietà delle cose terrene: la vanitas vanitatum, che ci invita a ricordare la condizione effimera dell’esistenza. L’opulenza del cibo, la freschezza dei corpi, la pienezza delle forme, i colori e i profumi rappresentano momenti transitori della bellezza, nella consapevolezza della fugacità della vita e dell’invito a goderne pienamente, nel qui e ora». Per oltre vent’anni impegnata nel campo della comunicazione in un centro di ricerca, Nickzone ha maturato la curiosità verso il rapporto tra arte e tecnologia.

L’autrice

«Ho scoperto l’intelligenza artificiale grazie al lavoro dei ricercatori - spiega -. Affascinata da come la creatività umana e l’intelligenza artificiale possano lavorare insieme per creare progetti artistici innovativi, ho ideato e promosso due scuole scientifiche che hanno favorito il dialogo tra artisti, filosofi, antropologi e ricercatori nel campo dell’IA». Ha poi sentito il bisogno di completare la sua formazione umanistica con una specializzazione che le ha permesso di approfondire la formazione teorica attraverso lo studio dell’arte contemporanea, iniziando quindi a sperimentare con l’uso di algoritmi per generare nuove idee artistiche. «Attraverso la mia ricerca, vorrei dimostrare che l’IA non è solo un’altra tecnologia, ma un nuovo strumento che gli artisti possono utilizzare per creare opere d’arte innovative e accattivanti quando non provocatorie».

RIPRODUZIONE RISERVATA