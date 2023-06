Foo Fighters: vacanze a San Teodoro  

San Teodoro è la meta delle loro vacanze da diverso tempo e quest’anno i Foo Fighters, una delle band di punta del rock alternativo statunitense, non hanno fatto eccezione. Alcuni membri della rock band statunitense fondata dall’ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl, stanno trascorrendo qualche giorno in un noto albergo del centro gallurese dove ormai sono considerati di casa.

«È bello che una band di questo calibro, che riempie gli stadi con migliaia di persone, scelga sempre San Teodoro – dichiara Giacomo Sanna, gestore dell’Hotel al Faro – sono persone serene e tranquille, innamorati della Sardegna e di questo territorio e lo vivono a 360 gradi, dal mare ai trekking immersi nella natura». Lontano dai palcoscenici di tutto il mondo, dove folle di fan adoranti si scatenano sulle note di brani dal successo mondiale come “Learn to fly”, “Everlong”, “Walk” e “The pretender”, il tastierista Rami Jaffee e la compagna, la modella Christine Pillow, sono passati inosservati tra i numerosissimi turisti di una San Teodoro già in pieno regime estivo, godendosi il mare durante il giorno e il buon cibo dei locali del centro alla sera. La scelta ormai consolidata di alloggiare presso un piccolo albergo a due passi dalla spiaggia La Cinta, l’Hotel al Faro è uno degli hotel storici del paese, racconta della loro voglia di tranquillità e riservatezza dopo le uniche due date europee del tour mondiale 2023. I concerti del 2 e 4 giungo in Germania sono stati tra le prime esibizioni dopo la scomparsa, nel marzo 2022, del batterista Taylor Hawkins.

