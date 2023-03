Fontanesi: «voglio il mondiale da mamma» 

Riola sardo. Nel paddock di Riola Sardo si respirano emozioni. Tony Cairoli, che anche in veste di team manager Ktm firma autografi, ammette: «È una delle mie piste preferite e sto rosicando, per me qui è dura vedere la gara da fuori».

Chi ha potuto correre, ma non al meglio, è la leggenda Kiara Fontanesi, parmigiana con sei titoli iridati in bacheca, rientrata al mondiale dopo la nascita della secondogenita Alaska e reduce dalla bella vittoria all’Italiano Prestige ad Albettone della settimana scorsa: «La gravidanza mi ha tenuto ferma un po’ ma il weekend scorso ho vinto davanti all’attuale campionessa del mondo. Però ho avuto la febbre a 40 fino a tre giorni fa, ho una bronchite acuta e mia figlia Alaska è stata ricoverata in ospedale fino a sabato. Non avevo le forze per stare in moto e sabato ho sofferto di un mal di schiena dovuto all’infezione tanto da pensare di non riuscire a correre», ha spiegato Kiara. «Ho fatto in due manche i punti che avrei potuto ottenere in una, ma le altre non sono state super consistenti e abbiamo limitato i danni. Per me era la gara dell’anno, qui mi sento più a casa che a casa mia ed era una vita che aspettavo questo giorno, ma è andata così. Lotterò fino alla fine per sfatare il detto che dopo il parto non si vince. Non sono tornata per arrivare 2ª ma per realizzare l’ultimo sogno, vincere il 7º mondiale da mamma».

Entusiasta Alice Giorda di Arborea, portacolori del Mc Motorschool Riola, unica sarda: «Non so spiegare l’emozione di correre un mondiale in casa. Il livello era altissimo ma ce l’ho fatta: al traguardo ho pianto di gioia». ( v.ch. )

