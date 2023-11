«Fontanelle e case dell’acqua in tutta la città»  

In via sperimentale potrebbe arrivarne una, forse due, ma l’obiettivo è installarne una in ogni quartiere. Sono le case dell'acqua che in futuro potrebbero comparire in città per ridurre il consumo di plastica e permettere ai cagliaritani di risparmiare sull’acquisto di acqua in bottiglia. La proposta di Matteo Massa (capogruppo dei Progressisti), primo firmatario di una mozione di tutto il centrosinistra, che prevede anche l’installazione di fontanelle pubbliche dotate di adeguati rubinetti temporizzati così da evitare lo spreco di acqua, ha ricevuto l’ok del Consiglio comunale all’unanimità. «Le case dell’acqua, già installate in altri comuni, come Milano, Monza, Torino, solo per citarne alcuni, rappresentano una soluzione che permette di valorizzare il consumo dell’acqua potabile in alternativa alle minerali in bottiglia, in quanto più sicura e controllata», spiega Massa. Non solo. «In questo modo, si riduce la produzione di plastica, imballaggi e anidride carbonica».

Il futuro

L’obiettivo, dunque è «fornire ai cittadini punti di prelievo pubblico dell’acqua potabile nel territorio comunale, dotandole di un regolamento d’uso e della necessaria opera di controllo sul corretto utilizzo e privilegiando per la realizzazione e gestione delle stesse soggetti a partecipazione pubblica», dice ancora Massa. Per questo motivo, un aspetto fondamentale sarà la diffusione capillare: le case dell’acqua, infatti, dovranno essere installate in tutti i quartieri. In questo modo, l’amministrazione promuove «una cultura del consumo dell’acqua rispettosa della scarsità e del valore della risorsa idrica anche attraverso campagne di sensibilizzazione», aggiunge. I distributori, costo stimato circa 10mila euro ciascuno, erogano acqua liscia e gasata, e per riempire le proprie bottiglie servirà verosimilmente la tessera sanitaria.

Le fontanelle

Con la stessa mozione, il Consiglio comunale impegna sindaco e Giunta anche all’installazione di una rete capillare di fontanelle pubbliche «che rappresentano un servizio sociale importante» e l’implementazione di servizi igienici di base in tutti i quartieri, nei parchi e nei luoghi di aggregazione. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA