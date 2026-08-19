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Monserrato.
20 agosto 2026 alle 00:17

Fontanelle divelte, raid in tutta la città  

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Rubinetti staccati e portati via dalle fontanelle pubbliche, con danni alle strutture e resi inutilizzabili. A Monserrato si registrano nuovi episodi di vandalismo ai danni del patrimonio comunale. L’ultimo ha interessato alcune fontanelle nei parchi cittadini, rimaste senza manopole dopo il passaggio dei vandali. A denunciare l’accaduto è l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Saverio De Roma. «Purtroppo ci troviamo spesso a dover rimediare a inaccettabili atti di vandalismo. Danneggiare o rubare un bene pubblico non è un dispetto all’Amministrazione, ma uno sfregio all’intera comunità. Sono beni di tutti, acquistati e mantenuti con imposte comunali». L’intervento è stato eseguito dalla cooperativa “I Progetti”, impegnata nelle attività di pulizia e manutenzione delle aree verdi. «Ringrazio gli operatori per il costante supporto e per essere intervenuti tempestivamente», dice l’assessore.

Il Comune intanto ha già provveduto al ripristino, sostituendo i pezzi mancanti e rimettendo in funzione gli impianti. Sull’episodio sono in corso accertamenti della Polizia locale. «Stiamo cercando di identificare i responsabili tramite i sistemi di sorveglianza. I raid sono avvenuti in orario notturno», spiega il comandante Mauro Soru. Dal comandante arriva anche un appello alla collaborazione da parte dei cittadini. «Capita che qualcuno passi e veda qualcosa. Sarebbe importante, anche in forma anonima, avvisarci e fornirci elementi utili, dimostrando maggiore senso civico. Si può telefonare, mandare una mail o venire direttamente da noi. Una maggiore collaborazione può aiutarci a contrastare questi episodi e scoraggiare chi compie atti vandalici».

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