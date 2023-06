Fontanella pericolante a San Gemiliano 

Mentre sul percorso di san Gemiliano la nuova fontanella non è stata ancora allacciata al servizio pubblico ed è rimasta a secco, purtroppo anche quelle storiche hanno problemi. In particolare ce ne sono due, una in piazza san Salvatore, e l’altra in via san Gemiliano, poco dopo la croce.

Se la prima non butta acqua ormai da mesi o anche di più, la seconda funziona ma si sta lentamente staccando dal terreno, probabilmente a causa dello scorrere dell’acqua che sta provocando il cedimento della base. Un pericolo per chi passa vicino, o vuole provare a bere, ma corre il rischio di cadere. Da molti residenti sono già arrivate parecchie segnalazioni al Comune. L’assessore Emanuele Meloni assicura: «Per quanto riguarda san Gemiliano è stata individuata una fontanella in sostituzione di quella presente. Sono necessari i tempi tecnici per la posa. Contiamo di sostituirla la settimana prossima».

