Fontanella a secco nell’area cani: proteste 

Rubinetti dell’area cani a secco da mesi. Una lamentela dei tanti che risiedono nel quartiere selargino di Su Planu e frequentano lo spazio di via Machiavelli dedicato ai quattro zampe, e riportata di recente anche in Consiglio comunale con due interrogazioni da parte della minoranza, una dell’esponente dem Omar Zaher e l’altra da parte della consigliera Francesca Olla. «Da tempo nell’area cani di via Machiavelli manca l’acqua», le parole di Zaher che ha chiesto un intervento urgente rivolgendosi a sindaco e Giunta comunale. Stessa richiesta di chiarimenti portata in Consiglio dalla collega di minoranza Olla. «Si è verificata una perdita idrica che si sta cercando di riparare per poter garantire la presenza dell’acqua nel parco», ha spiegato l’assessore al Verde pubblico Gigi Gessa. «Sto seguendo personalmente il problema e cercando di accelerare affinché venga risolto il prima possibile», ha assicurato l’esponente della Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA