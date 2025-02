Fontane a secco nella passeggiata di via Caracalla 

Ogni giorno, prima che faccia buio e se il tempo lo permette, la passeggiata pedonale di via Caracalla si anima. Tutte le fontanelle presenti sono però completamente a secco. Premendo il rubinetto non esce neanche una goccia d'acqua.

Sara Lindiri frequenta la passeggiata quotidianamente col proprio cane. «Mi porto appresso la bottiglietta dell'acqua come previsto dalle regole», racconta, «e quando è vuota la vorrei riempire in una di queste fontanelle, invece non sono mai in funzione. Questo è un disservizio non da poco. In un viale pedonale come si deve, se metti delle fontanelle devi anche far sì che funzionino, altrimenti è inutile che ci siano. La gente che passeggia, se ha bisogno di un po' di acqua deve poterne usufruire in qualsiasi momento».

Anche Veronica Pala porta spesso il suo cane a passeggio in questo viale pedonale, e non di rado ci va col proprio figlio di tre anni e mezzo per farlo giocare nell'area giochi dedicati ai più piccoli. «In uno spazio pubblico come questo, è impensabile che dalle fontanelle non esca neanche un filo d'acqua», osserva. «Mi auguro che chi di dovere intervenga e le faccia nuovamente funzionare. Non oso pensare come sarà in estate senza la possibilità di bere durante le giornate di caldo intenso».

