Fontanamare: nuove scoperte 

Prima di essere una località balneare, meta delle famiglie dell’iglesiente, Fontanamare è stata il sito di una laveria e di una fonderia che hanno operato per decenni, arrivando ad avere circa 300 dipendenti. È quanto ha scoperto, nell’ambito delle ricerche per il libro “Quaderni storici 5” l’associazione Minatori Nebida Onlus che ha organizzato a Gonnesa il convegno “Fontanamare: dove la natura e la miniera si incontrano”. Il nuovo libro è stato l’occasione per occuparsi di un pezzo di storia mineraria ancora poco approfondito. Dalla consultazione degli archivi è emerso che a Fontanamare c’erano anche una laveria e una fonderia. Durante la presentazione a S’Olivariu sono intervenuti Daniela Aretino, Andreano Madeddu, Aurelio Fadda, Enrico Contini, il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco e la commissaria del Parco Geominerario Elisabetta Anna Castelli.

