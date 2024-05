Fontana vietata ai paesi vicini 

La siccità diventa un incubo. Al punto che il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini, ha dovuto chiudere la fontana de Sa Pompa, storico punto di approvvigionamento sull’Orientale, quasi all’altezza del bivio per Santa Maria Navarrese. Provvedimento adottato nel nome della tutela del servizio di approvvigionamento dell’acqua potabile all’interno della comunità. Da quella sorgente, soprattutto durante la stagione estiva, si servono anche i turisti, spesso lasciando in sosta i loro mezzi (compresi camper) sul ciglio dell’Orientale, creando di conseguenza un pericolo per la viabilità in un tratto dove la carreggiata si restringe sensibilmente. Chiaro l’intento del sindaco a voler evitare sprechi, di questi tempi (soprattutto) poco graditi: «Se ne stava facendo un uso indiscriminato».

Il sindaco

«Siamo in emergenza idrica e delibereremo lo stato di calamità naturale», esordisce il primo cittadino che spiega i motivi della drastica decisione sulla chiusura dei rubinetti a Sa Pompa. «C’erano persone che arrivavano da tutto il circondario e che lasciavano i rubinetti aperti per nottate intere. Al netto di questi comportamenti e in virtù della carenza della risorsa - dichiara Mannini - non possiamo permetterci di fare da serbatoio all’intera Ogliastra visto che si verificava un continuo approvvigionamento d’acqua con continui riempimenti di cisterne e contenitori». Per ora né l’abitato di Lotzorai né la frazione di Tancau hanno subito restrizioni idriche, sebbene un terzo dei centri dell’Ogliastra stiano facendo i conti con continue chiusure dovute alla carenza d’acqua. Qui la gestione dell’acqua è autonoma: Lotzorai è uno dei quattro Comuni che in Ogliastra cura in proprio il servizio idrico. «In questo momento - puntualizza Mannini - tuteliamo la risorsa, che nella nostra comunità viene erogata con regolarità. I cittadini possono trovare la stessa acqua nei rubinetti domestici. Finché perdura questo stato la fontana resterà chiusa».

All’asciutto

Due cartelli affissi sopra i rubinetti della fonte annunciano l’interruzione del servizio. «Fuori servizio”, recitano gli avvisi. A Sa Pompa arrivavano da più paesi, oltre a frotte di turisti, armati di contenitori alimentari e cisterne di notevoli capacità destinati a contenere acqua da utilizzare anche per finalità non alimentari.

