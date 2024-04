Fontana sporca, il gestore si scusa 

Continua a far discutere l’acqua sporca della fontana nella piazza Castello di Sanluri. Dopo le polemiche dei giorni scorsi dei cittadini e degli ospiti in visita alla fortezza medioevale per le condizioni della vasca, ieri sono arrivate le scuse ufficiali della società Edil-Noos, gestore della struttura, al sindaco della città, Alberto Urpi. In una mail, il titolare della Edil, Samuele Ciccu, spiega le motivazioni che hanno comportato l’inconveniente. «Come da accordi e da contratto – scrive Ciccu – abbiamo l’onere della pulizia della fontana che fino ai giorni scorsi abbiamo sostenuto con puntualità. Il fatto che ha generato lo spiacevole incidente è stato causato da un insieme di fattori che non siamo stati in grado di controllare. È successo che dall’11 al 14 aprile il personale incaricato dei lavori si è ammalato, in giorni diversi e consecutivi, e non è stato possibile sostituirlo».

Al fine di evitare in futuro fatti che accendono le polemiche, la società comunica che s’impegna organizzandosi diversamente. «L’obiettivo è evitare il ripetersi di eventi di questa natura che, inevitabilmente, si ripercuotono sugli impegni contrattuali col vostro Comune. Ribadiamo il nostro rammarico e le nostre scuse», conclude Ciccu. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA