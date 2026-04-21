Fontana spenta,  ristagni nella vasca e allarme zanzare 

Alla rotonda tra le vie Cagliari e Tirso, direzione ponte sul Tirso, c’è una fontana o meglio il resto di una fontana per niente bella quando venne realizzata, una ventina d’anni fa, e pessima oggi ridotta a un residuo rugginoso che da tempo non sputa una goccia d’acqua: morta ma non sepolta. La fontana è spenta da tempo, i residui resistono: ai piedi della rotonda da tempo compare un accumulo d’acqua verdastra e limacciosa.

Nessuno si è preso la briga per dovere di ufficio di ripulire ovvero il Comune che la fontana aveva realizzato e che di conseguenza è tenuto a garantire la manutenzione. Svuotare la pozzanghera extra large non solo è una questione di estetica ma di igiene e salute pubblica visto che il Comune all’inizio della primavera ha ricordato ai cittadini di evitare i ristagni d’acqua, elemento prezioso per le zanzare, quelle della Febbre del Nilo comprese, che in questa zona ricca di risaie e stagni costituiscono un serio pericolo alla salute dei cittadini.

Nel momento in cui si chiede la collaborazione di tutti i cittadini per togliere ossigeno a questi insetti molesti e pericolosi è quantomeno imbarazzante che il Comune mantenga un accumulatore di zanzare. ( a. m. )

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