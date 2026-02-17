Fontana, Sighel & C. gli azzurri inseguono le rivincite in pista 

Il giorno di riposo in famiglia, della riflessione e (così ha detto lei) del pianto è passato. Oggi Arianna Fontana e il resto della Nazionale di short track sono pronti a tornare in pista per regolare i conti con sfortuna e (presunte) ingiustizie. Le azzurre saranno di scena alle 21 sul ghiaccio del Forum di Assago (che per questi giochi è stato ribattezzato Milano Ice Skating Arena) per la Finale A della staffetta 3000 metri. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti (che ha fatto la riserva in semifinale) e Arianna Sighel vorrebbero replicare il trionfo nella gara mista.

Le avversarie sono tutti qualificatissime, a cominciare dai Paesi Bassi trascinati dalla divina Xandra Velzeboer, una delle regine di queste Olimpiadi con le medaglie d’oro sui 500 e sui 1000 metri. Poi la Corea del Sud e il Canada. Il pubblico, che però a questi Giochi è davvero “olimpico”, cioè di tutte le nazioni, può essere il comburente per infiammare il serbatoio azzurro, alimentato da una grande voglia di medaglia e, nel caso di Fontana, anche di rivincita. La spinta “galeotta” ricevuta dalla canadese Courtney Sarault non l’ha mandata giù, dato che le è costata la 14ª medaglia olimpica in carriera, quella per superare il mito Edoardo Mangiarotti, fermo a 13.

Caccia al titolo

Ma non c’è soltanto la staffetta. In campo maschile, i 500 metri uomini possono riservare soddisfazioni. Ai quarti di finale delle 20.15 ci presentiamo con ben tre frecce nel nostro arco: Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel. “Nado” è nel secondo quarto, assieme (tra gli altri) al temibile olandese Jens van 'T Wout; nel terzo c’è Sighel che in questa olimpiade ha subito due “incidenti” fatali nei 1500 e nei 1000 (squalifica e caduta provocata da un rivale ucraino) ma anche già al collo l’oro della staffetta mista. In questo caso dovrà vedersela con due canadesi nella sua batteria; nella quarta serie c’è Previtali. Eventuali semifinali alle 20.44 e finali alle 21.27 (dopo le donne).

Sci di fondo

Con minori illusioni ma con la fiducia che arriva dal bellissimo bronzo della staffetta maschile, oggi ci presentiamo a Tesero anche nello sci di fondo, che ha in programma le due Team Sprint. Tra le donne possiamo contare su Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz. Qualificazioni alle 9.45 ed eventuale finale alle 11.45. per gli uomini Elia Barp e Federico Pellegrino. Batterie alle 10.15 e finale (se l’Italia ci arriverà) alle 12.15.

