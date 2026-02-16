Fontana quarta con rabbia: «Presa a sportellate» 

MILANO. Lo short track è adrenalina e colpi di scena, una battaglia che si consuma in pochi giri di pista, stare in zona podio è spesso questione di centimetri e di centesimi. È così che la caccia alla 14esima medaglia di Arianna Fontana nella finale dei 1.000 metri finisce “a sportellate” con la cinese Li Gong e l'azzurra deve mandar giù un quarto posto (il quinto per l’Italia), alle spalle della coreana Gilli Kim, bronzo, della canadese Courtney Sarault, argento e di un'immensa Xandra Velzeboer, che bissa l'oro dei 500 metri. «Fa rabbia perché non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio: ero riuscita nei primi giri a costruire velocità, senza farmi notare troppo; stavo per lanciarmi per cercare di portarmi in prima posizione quando la cinese mi ha spinto, mi ha “sportellato” alla grande», è il film della gara raccontato dall'atleta «Ho provato a ricucire il gap, a tornare sotto, però ormai la gara era finita. Girano le balle, dice con un'espressione tanto lombarda, perché stavo bene, mi sentivo bene. Gara dopo gara mi sono sempre sentita meglio, ero bella carica».

Nessun margine per un ricorso, tutto rientra nella fisicità di una gara supercombattuta. «Magari quando sarò sola mi farò un piantino, però poi bisogna riconcentrarsi perché abbiamo (domani, ndr) una finale importante con la staffetta» e «dopo oggi entrerò in pista ancora più cattiva». Per lei anche un'ultima gara individuale venerdì, i 1.500 metri. le altre: Chiara Betti esclusa ai quarti ed Elisa Confortola arrivata sesta. Saranno tutte in staffetta con Arianna Sighel.

Un film ad alta tensione anche i 500 metri di qualificazione degli uomini, Pietro Sighel deve fare un'acrobazia per restare in piedi, taglia il traguardo di spalle ma questa volta per salvarsi e comunque passa con il secondo miglior tempo ai quarti di finale. Se la giocheranno domani anche Thomas Nadalini e il giovanissimo bergamasco Lorenzo Previtali (classe 2005), al suo esordio olimpico. Bisognerà aspettare venerdì invece per la finale della staffetta dei 5mila maschile, con Sighel, Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. «L'Italia c'è e ci sarà», promette per tutti il “Nada”.

