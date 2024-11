Fontana di Trevi, la monetina costa cara  

Roma. Il dio Oceano, altezzoso e bianchissimo, è a pochi metri da chi guarda, e il restauratore che traffica ai suoi piedi in gilet giallo ne mette in risalto le dimensioni imponenti. Si cammina come sospesi a qualche metro d’altezza, vicinissimi ai marmi, sulla nuova passerella della Fontana di Trevi. A dicembre, dopo la manutenzione straordinaria, l’acqua Vergine tornerà a scorrere nel monumento. Nel frattempo si può ammirare la fontana più famosa del mondo da un’angolazione finora permessa solo agli uccelli. Quanto alle monetine, vanno buttate in una piscinetta apposita, che in una settimana ha già raccolto 10 mila euro per i poveri della Caritas: a gettarle nel catino vuoto e si rischiano tra i 50 e i 300 euro di sanzione. «Ho letto - ha detto ironicamente il sindaco Roberto Gualtieri - polemiche abbastanza divertenti rispetto al fatto che si sta facendo esattamente la stessa cosa che nel 2014 ha suscitato interesse e nessuna polemica. Forse sarà lo spirito dei tempi...».

Intanto poco prima della mezzanotte di venerdì, a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, sono state rubate borse griffate per 140 mila euro. Non sono stati trovati segni di effrazione sulle porte d’ingresso né buchi nel muro: è ancora un mistero come i ladri siano riusciti a entrare nella boutique.

RIPRODUZIONE RISERVATA