Fontana di Corriga, patrimonio artistico in mezzo al degrado 

Fu lo stesso Antonio Corriga, negli ultimi anni della sua vita, a dirsi amareggiato per il degrado dell’opera e aveva auspicato un’iniziativa per il suo recupero. La Giunta Lutzu tentò qualcosa ma evidentemente, a vederla oggi, il risultato non è stato all’altezza.

Un’opera preziosa, unica, tanto che nel 2020 il Decreto del ministero dei Beni culturali la dichiara «d’interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, in quanto unicum nella produzione dell’artista, il quale, attraverso il vivace colorismo e la stilizzazione geometrizzante, anticipa ricerche e sperimentazioni poi attuate solo successivamente nell’Istituto d’arte di Oristano con l’arrivo degli artisti Arrigo Visani e Carlo Contini. Il bene rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenuta nel Codice dei Beni culturali».

Un tempo dava il benvenuto a chi entrava nel mercato di via Mazzini. Oggi è il simbolo dell’abbandono. Ecco la fontana di Antonio Corriga, gran maestro e artista (che questa città non ricorda come deve), progettata nel 1956 e installata l’anno successivo, quando il mercato venne inaugurato.

Il riconoscimento

Il degrado

«La fontana di Corriga appartiene alla storia di questa città e alla memoria di intere generazioni che hanno frequentato il mercato civico di via Mazzini», disse l’allora sindaco. E allora è bene non dimenticare in che stato oggi si trova, purtroppo. ( m. m. )

