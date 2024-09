Fontana dei giardinetti, lavori al rush finale 

Prende forma quella che sarà la nuova fontana dei giardinetti di via del Redentore. Chi passa nella zona può già farsi un'idea di come sarà, infatti la vasca che ospiterà l'acqua è già stata realizzata. I lavori, partiti a inizio febbraio, stando a quanto riportato nel cartello del cantiere sarebbero dovuti finire il 27 giugno, ma l'area è ancora recintata.

«Siamo in via di definizione», rassicura l'assessore con delega all'arredo urbano Saverio De Roma. L'amministrazione comunale, durante il precedente mandato, aveva promesso di ridarla alla città, in una veste completamente nuova rispetto a quella che fu realizzata alla fine degli anni ‘90 e utilizzata per poco tempo prima di smettere di funzionare. Era il fiore all’occhiello di tutte le altre fontane dell’epoca, tanto che le coppie appena sposate si fermavano davanti e si facevano scattare le foto. È stato deciso di rifarla da zero e riposizionarla poco più avanti rispetto a dov'era prima. Nell'intervento di riqualificazione e previsto anche il rifacimento della pavimentazione, che attualmente versa in condizioni non proprio ottimali.

Inoltre verrà posizionato del verde per abbellire il tutto. Fra non molto dunque si rivedranno gli zampilli come accadeva tanto tempo fa. La vecchia fontana fu riempita nel 2018 durante il mandato del commissario poiché veniva costantemente riempita di rifiuti.

