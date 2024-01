Fontana danneggiata, forse un raid vandalico 

In piazza Dettori a Sestu l’acqua sgorgava dalla fontanella senza sosta. Rubinetto mancante, e alcuni pezzi del tubo sparsi in giro. Forse un atto di vandalismo, grave anche perché la fontana era stata installata da poco tempo. Pronto l’intervento degli operai del Comune. Commenta l’assessore a Lavori pubblici e Servizi tecnologici Emanuele Meloni: «Ogni singolo euro del cittadino va utilizzato nel migliore modo possibile a vantaggio di tutti. Spero che non sia stato un atto vandalico».

RIPRODUZIONE RISERVATA