Fontana a secco, dopo un anno ancora fuori uso 

Di zampilli neppure l’ombra, neanche un goccio d’acqua. A distanza di un anno, e dopo una parentesi durata appena poche settimane, la fontana di piazza Roma è ancora spenta. Era il 30 agosto dello scorso anno quando l’amministrazione civica annunciava il ripristino del meccanismo, danneggiato nel 2019 durante una manifestazione dei pastori sardi che, in segno di protesta avevano riversato sul pavimento centinaia di litri di latte. «Il Comune è intervenuto per ripristinare i motori e consentire la piena attività tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 18 alle 23,30», facevano sapere dagli uffici di piazza Eleonora. La festa, però, è durata pochissimo e i getti d’acqua che dovrebbero valorizzare la piazza principale della città, hanno smesso di funzionare appena qualche giorno più tardi, non è chiaro per quale motivo. A danneggiare ulteriormente gli ingranaggi, lo scorso febbraio, sarebbe stata anche la sabbia posizionata durante la Sartiglia per consentire il passaggio del corteo dei cavalieri. La manutenzione è affidata alla società Oristano Servizi, ma negli ultimi undici mesi non è mai stata riattivata. «É una vergogna – tuona un cittadino – un danno d’immagine, soprattutto in questo periodo di presenze turistiche». (m.g)

RIPRODUZIONE RISERVATA