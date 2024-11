Fonseca lancia Camarda: «È pronto, gioca lui» 

A sedici anni, sette mesi e 30 giorni, Francesco Camarda debutterà da titolare con la maglia del Milan. Non brucia il record di Donnarumma ma solo per poche ore. «Contro il Cagliari giocherà lui», ha annunciato Paulo Fonseca nella conferenza della vigilia. Alvaro Morata ha dato forfait a causa del forte trauma cranico rimediato in allenamento e il tecnico non ha avuto dubbi: «Lavora tutti i giorni con noi, per me i giocatori non hanno età ma hanno qualità. E lui le dimostra tutti i giorni. Morata ha ruolo specifico, non è solo un attaccante. Sblocca le partite con un passaggio tra i reparti. Camarda lo può fare meglio di Abraham che non sta benissimo. Camarda ha sedici anni ma è maturo, non ha paura, in allenamento dimostra 25-26 anni. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta».

C’è anche Leao

Insomma, l'investitura sul giovane predestinato è totale. L'allenatore lo ha definito più pronto di Abraham. Così, in una partita delicatissima sarà lui quel giocatore in grado di dare il “là” alla manovra offensiva. Per alcuni può essere una scelta sconsiderata, quasi una pazzia, ma il calcio italiano ha bisogno di giovani e il Milan non ha timore di concedere chance a chi ha talento. Fonseca annuncia che Rafael Leao sarà confermato dal 1' come già accaduto a Madrid. «Ha fatto una buona partita. Può fare anche meglio. Dobbiamo tutti capire che sarà diverso col Cagliari, sarà marcato a uomo non avrà lo spazio di Madrid ma ci aspettiamo possa fare bene», spiega il tecnico. Nel rapporto “complicato” tra l'allenatore e l'esterno portoghese, la “carota” per Leao sembra non arrivare mai. Anche dopo aver messo lo zampino in ogni gol segnato a Madrid, i complimenti sono centellinati. «Ha avuto nove-dieci situazioni da gol e può migliorare nelle decisioni. Sono importanti per lui», spiega Fonseca, «come per la squadra. Non ho mai avuto problemi con Rafa, noi allenatori scegliamo e proviamo strategie diverse».

RIPRODUZIONE RISERVATA