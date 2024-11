Fonseca furioso: «Male in difesa» 

Non è stata certo una sorpresa per Fonseca trovare un Cagliari agguerrito e cattivo, lo aveva annunciato prima di affrontare i rossoblù dicendo di essere addirittura più preoccupato nell'affrontare i cagliaritani che il Real Madrid. «Abbiamo avuto difficoltà sui cross del Cagliari. Il problema del Milan è che oggi è stato offensivo ma non difensivo», spiega dopo il punto conquistato alla Domus. «Mancando aggressività in questo momento, non è possibile vincere una partita contro una squadra che crossa tanto. E perdiamo i duelli aerei». Sul giocatore rossoblù che l'ha impressionato di più non si sbilancia: «Non mi concentro sui miei avversari. Eravamo preparati a questo tipo di calcio, aggressivo. Il Cagliari ha fatto molto bene». (v.ca.)

