Fonseca a Verona per rilanciarsi 

Nel primo anticipo del 17° turno, in quella Verona che a volte gli è stata “fatale”, il Milan gioca per rilanciarsi. E di rilanciarsi ha bisogno anche il suo tecnico, Paulo Fonseca, parafulmine dei recenti risultati negativi, ma con la società alle spalle. Al punto da potersi permettere spesso di prendersela con i giocatori e da dire: «Non mi sento a rischio. Onestamente no. È vero se vogliamo vedere solo i risultati. Ma io non posso dire ciò che non sento. Io so cosa manca: è una questione di testa». Si vedrà stasera alle 20.45 al Bentegodi, contro l’Hellas rinfrancato dal pesantissimo successo di Parma. «La squadra è migliorata in tante cose», spiega ancora l'allenatore rossonero, «anche se so che i risultati non lo dimostrano. Quali sono le partite in cui abbiamo avuto problemi tattici, o partite in cui l'altra squadra è stata molto più brava di noi? È una questione di testa, di atteggiamento: è questo il problema principale. Lavoriamo su tante cose per migliorare e per creare uno spirito di squadra forte». E, riferito alle esclusioni di Theo Hernendez, precisa: «È un giocatore importantissimo. Non è mai una punizione per lui, ma è per farlo tornare alla migliore condizione. Per me è il migliore terzino del mondo». Lui e gli altri hanno 90’ per dimostrarlo.

