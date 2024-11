Fonni, una maledizione: imprenditore muore in moto 

L’autunno nero di Fonni porta una quinta croce. Ieri sera in una strada praticamente senza illuminazione, all’ingresso di San Teodoro, è morto Mauro Falconi, un imprenditore di 47 anni. L’uomo stava viaggiando sulla sua potente motocicletta e per causa che devono ancora essere accertate ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. L’impatto è stato violentissimo. Per l’imprenditore fonnese non c’è stato nulla da fare, inutile qualsiasi tentativo di soccorso. Caricato su un ambulanza del 118, Mauro Falconi è morto appena arrivato a Olbia. Troppo gravi i traumi (su tutto il corpo) riportati dall’imprenditore turistico. Ed è la quinta vittima della strada per il paese barbaricino in meno di una settimana.

Fonni senza respiro

Una sequenza terribile, una striscia di incidenti mortali che si è abbattuta come un maglio sulla comunità fonnese. Quattro ragazzi e un uomo di 47 anni tolti al paese in poche ore. Mauro Falconi era conosciuto a Fonni e a San Teodoro, dove la sua famiglia è proprietaria dell’Hotel Ristorante Bonsai. L’imprenditore era il cugino di Daniela Falconi, la prima cittadina di Fonni. Per l’amministratrice e presidente di Anci Sardegna una prova durissima, prima il dolore per la morte dei giovanissimi Lorenzo Figus, Marco Innocenti, Michele Coinu e Michele Soddu, ieri sera la notizia della tragedia che ha colpito un familiare stretto. Per Fonni è un momento difficile, la sequenza dei lutti ha tolto il respiro al paese.

La moto fuori controllo

La dinamica dell’incidente di ieri, avvenuto poco dopo le 18, è ancora tutta da costruire. Mauro Falconi si stava spostando a bordo della sua motocicletta in via Carlo Marx. La strada è nel centro abitato di San Teodoro. Superate alcune rotatorie si entra nel rione di L’Alzoni. L’imprenditore conosceva bene via Marx, l’aveva percorsa tante volte. Ieri, però, è successo qualcosa che ha trasformato in tragedia il viaggio di Falconi. In un punto non particolarmente pericoloso, la moto dell’imprenditore ha perso aderenza con il fondo stradale. È stato un attimo, il mezzo ha cambiato improvvisamente direzione e ha puntato dritto verso un albero. Falconi probabilmente ha cercato di riprendere il controllo, ma non c’è riuscito, purtroppo. La motocicletta è volata verso la cunetta e si schiantata sull'albero, il corpo di Mauro Falconi è stato proiettato verso la campagna, per diversi metri. L’uomo aveva il casco, ma i traumi sono stati letali. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia locale di San Teodoro e il 118. Ma nessuno ha potuto fare niente per salvare Falconi.

La vittima

L’imprenditore fonnese lascia la moglie, Sandra Zoroddu, originaria di Orotelli, e una bambina. La sua famiglia si era trasferita da tempo a San Teodoro, ma aveva legami forti con la comunità di origine. Mauro Falconi si occupava dell’Hotel Bonsai insieme ai genitori.

