Fonni e Siniscola, notte di fuoco: in fiamme due auto 

Un'auto è andata a fuoco nella notte tra sabato e ieri, a Siniscola. Un’altra è finita al rogo a Fonni. L’episodio, di Siniscola, per il quale non viene esclusa la matrice dolosa, si è verificato in via Carducci, a ridosso del cimitero cittadino. Erano circa le 4 e mezzo di notte, quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata la segnalazione del rogo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra del distaccamento locale, che hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme che avevano ormai completamente avvolto l’auto trasformandola in una carcassa di lamiere fumanti. In via Carducci, sono giunti anche i militari di una pattuglia dei carabinieri della stazione cittadina, i quali, una volta bonificato l’incendio, hanno dato il via alle verifiche per far luce sulle origini delle fiamme. L’auto, risultata di proprietà di un dipendente di Forestas, Graziano Cherchi di 61 anni, era stata posteggiata dallo stesso poroprietario da diverse ore.

Si tratta di un episodio che per ora resta avvolto nel più fitto mistero anche se gli investigatori contano sulle immagini catturate dagli impianti di video sorveglianza presenti nella zona per riuscire a capire se si sia trattato di un attentato.

Mistero anche sull’incendio che a Fonni ha interessato un’auto in riparazione, che era in sosta davanti a un’officina meccanica del paese. Anche in questo caso sono in corso indagini.

