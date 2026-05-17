Fonni e Lanteri si annullano 

Fonni 0

Lanteri Sassari 0

Fonni : Catta, S. Mattu, Dessolis, Lotto, Emerson, Mocci, Staffa, Pili, Tadeu Moro, Nonne (42’ Ballore), Puddu (78’ Sorighe). Allenatore Coinu.

Lanteri : Canalis, Tedde, Canu, Delogu, Nieddu, Patacchiola, Florenzano (56’ Luiu), Deiola, Carboni (74’ Pala), Piras, Usai. Allenatore Rusani.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Tutto rimandato di una settimana. Il verdetto dei playoff per sognare la Promozione sarà scritto domenica prossima sul campo della Lanteri. La formazione di Luca Rusani, seconda nel girone D, esce indenne dal “Peppino Mulas” di Fonni dove l’undici di casa (secondo nel girone C) non riesce a sfondare. Tante le occasioni da una parte e dall’altra ma lo 0-0 resta stampato sul diario della partita. I padroni di casa, davanti a un folto pubblico, provano a orientare subito la gara per assicurarsi un minimo vantaggio in vista del ritorno, ma la difesa ospite regge e anestetizza le velleità degli attaccanti biancoblù. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA