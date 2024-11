Fonni, dopo la strage rimane il lutto: le Cortes non aprono 

Fonni si stringe attorno alle famiglie colpite dalle recenti tragedie stradali di “Caravai” e San Teodoro, rinviando la tappa di Autunno in Barbagia del 7 e 8 dicembre. A annunciare che le Cortes non aprono, secondo tradizione, sono amministratori comunali, associazioni, imprenditori e cittadini: «La tragedia che ha colpito il nostro paese non ha lasciato nessuno indifferente. Tutti ci siamo sentiti e ci sentiamo padri, madri, fratelli, sorelle, amiche e amici di Michele, Lorenzo, Marco, Michele e Mauro». L’evento dovrebbe svolgersi a gennaio.

Lutto

Troppo grande il dolore nella comunità locale, ancora scossa dalle morti dei giovanissimi Michele Coinu, Marco Innocenti, Michele Soddu e Lorenzo Figus, e da quella dell’imprenditore Mauro Falconi, cugino della sindaca e presidente Anci Daniela Falconi.Dopo una serie di incontri aperti a tutti avviati già dallo scorso weekend, lunedì sera la scelta condivisa di rinviare le Cortes. Una nota ufficiale richiama un passaggio della Bibbia: “Per ogni cosa c’è il suo momento, un tempo per piangere e un tempo per ridere”. «Il paese vuole tornare a mostrarsi ai visitatori - viene sottolineato - con il suo sorriso più vero, con la sua innata capacità di accogliere chiunque ed è per questo che quest’anno la manifestazione si ferma per l’Immacolata e verrà rinviata. Per rispetto verso il dolore di tutti, ma anche per rispetto di chi vorrebbe venire a visitarci».

Riflessione ampia

La decisione arriva dopo una riflessione ampia con vari incontri: «Quando una comunità è scossa, confusa, triste ha un solo modo per ritrovarsi: stringersi insieme e provare a ragionare in maniera collettiva». E poi: «Gli incontri non sono stati fatti per decidere se fare o no Cortes Apertas ma per ascoltarci a vicenda, per sottolineare il valore enorme del volontariato che ancora una volta, così come in passato, sarà decisivo per risollevare una comunità smarrita». Ma è nel passaggio sullo «spirito di aggregazione e socialità che da sempre porta decine di fonnesi a mettersi a disposizione della comunità» che sarebbe emersa la volontà di «far ritrovare la serenità a un paese che oggi pare smarrito», anche «il desiderio di riprendere insieme, ma prendendosi tutti i tempi necessari».Da qui l’accento su come da decenni «Cortes Apertas sia patrimonio del paese» con ricadute importanti sul tessuto economico, e un’intera comunità pronta a far sentire i visitatori a casa. Ma non in questo momento: «Può un evento di tale portata essere organizzato con la stessa allegria, lo stesso coinvolgimento comunitario, la stessa armonia quando il paese ha ancora gli occhi gonfi di lacrime per la più grande tragedia mai successa?».

Sguardo al futuro

Per questo Fonni guarda al futuro, pronta a rialzarsi, con maggiore forza nel ricordo dei suoi indimenticati figli: «Questi giorni, queste settimane - riflettono amministratori e associazioni - serviranno a tutti noi non a fermarci ma a trovare nuovi stimoli per ripartire, per renderci conto di quanto questa prova, ingiusta e incomprensibile, sia stata un modo per riscoprire una comunità unita, seria, solidale, vicina».

Cordoglio ancora vivo

Il paese viene avvolto da una nuova ondata d’affetto, che coinvolge l’Isola e non solo. Si moltiplicano i ricordi social dell’albergatore Falconi e dei giovani. A omaggiarne la figura, oltre alla locale squadra di calcio, scesa in campo con lo striscione “Sempre con noi”, anche la Dorgalese, che ha dedicato gol e vittoria contro il Santa Giusta «alla comunità di Fonni per la perdita dei loro ragazzi».

