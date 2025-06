Fondo unico, nuovi criteri 

Via libera in Giunta all’integrazione dei criteri per l’erogazione del Fondo unico degli Enti locali. Una delibera necessaria in vista dei referendum consultivi dell’8 e 9 giugno nei Comuni che voteranno per il distacco dalla città metropolitana o dalla provincia nella quale sono inclusi. Ciò potrebbe comportare modifiche dell’assetto territoriale e quindi incidere sulla ripartizione delle risorse sulla base della popolazione residente.

La delibera prevede di procedere prioritariamente all’erogazione in un’unica soluzione dell’intero stanziamento a favore dei Comuni; in seconda battuta, all’erogazione dell’80% di quanto spetta alle Province e alle Città metropolitane di Cagliari e Sassari sulla base dell’assetto territoriale del 5 maggio 2021; posticipando l’erogazione del saldo all’aggiornamento dello schema di riforma, quindi dopo i referendum.

