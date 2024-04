Fondo per il restyling del campo da baseball 

Cambierà presto volto il diamante “Enrico Fini” di via Bonn grazie ai 400 mila euro ottenuti con l’ultima manovra finanziaria regionale in virtù di un completo progetto di restyling da 1,6 milioni realizzato dal Comune di Domusnovas.

In un video in realtà virtuale (visibile nella pagina Fb del Comune) l’assessorato ai Servizi tecnologici mostra l’assetto che l’impianto da baseball, da sempre gestito dalla Vibraf, assumerà grazie al cantiere da 400 mila euro. «Un primo lotto di lavori con i quali trasformeremo completamente la struttura», osserva l’assessore Fabrizio Saba. «Si partirà da un ampliamento di 15 metri dietro la “casa base - spiega il collega dello Sport Davide Aru - che comporterà l’eliminazione di una stradina interna e lo spostamento delle tribune mobili. Verrà interamente rifatto il manto del campo, l’ampia recinzione esterna ed eliminati gli ostacoli architettonici: il tutto servirà ad omologare il diamante per la Serie B maschile nazionale, la A di Softball femminile e la A per ipovedenti, consentendo anche ai Thurpos di Cagliari (si allena a Domusnovas l’unica squadra sarda di ipo e non vedenti) di disputare la serie A a Domusnovas. (s. f.)

