Fondo mondiale per aiutare i Paesi colpiti da eventi estremi 

Dubai. Si è aperta con un accordo definito da molti “storico” la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Conferenza delle Parti-Cop28) a Dubai. Il primo atto delle 198 Parti (197 nazioni più l’Unione europea) è stato di rendere operativo il fondo “Loss & damage” alla Banca mondiale con aiuti ai Paesi poveri e vulnerabili, in genere i più colpiti da eventi meteorologici sempre più estremi.

Il fondo per i Paesi più poveri era stato approvato come principio l’anno scorso nella Cop27 a Sharm-El-Sheikh, in Egitto. I primi contributi dichiarati sono per circa 280 milioni di dollari. Pur riconoscendo l’importanza dell’accordo per la “giustizia climatica”, la presidente del Gruppo dei 46 paesi meno sviluppati, Madeleine Diouf Sarr, ha osservato che «un fondo vuoto non può aiutare la nostra gente»: «Il lavoro è lontano dall’essere completato», ha commentato l’alleanza dei piccoli stati insulari (Aosis). E Rachel Cleetus, del gruppo americano Union of Concerned Scientists (Ucs), ha sottolineato che «sono attese promesse in miliardi non in milioni». Un accordo “storico” per Climate Action Network (Can), la più grande rete al mondo di ong (1.900 in più di 130 paesi) anche se «l’attenzione - è stato spiegato - deve concentrarsi su un piano per eliminare gradualmente i combustibili».

Al fondo L&D sono arrivati i primi impegni (100 milioni di dollari dal Paese ospitante la Cop28, gli Emirati Arabi Uniti, altri 100 dalla Germania, 17,5 milioni dagli Usa, 10 milioni dal Giappone, 60 milioni di sterline dalla Gran Bretagna), gli altri dovrebbero essere dichiarati tra oggi e domani. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intanto arrivata a Dubai e interverrà sabato alla Cop. Si vedrà cosa metteranno sul piatto Cina (il più grande inquinatore assieme agli Usa ma considerato in via di sviluppo), India e i “petrol-Stati” Arabia Saudita, Russia e Brasile. Il giorno inaugurale della Cop, che durerà fino al 12 dicembre, è stato aperto con un minuto di silenzio per Gaza. Intanto l’Onu, attraverso l’Organizzazione mondiale della meteorologia, ha confermato che il 2023 sarà l’anno più caldo di sempre. «I livelli di gas a effetto serra sono da record. Le temperature globali sono da record. L’innalzamento del livello del mare è da record. Il ghiaccio marino antartico è ai minimi storici» ha avvertito il segretario generale dell’agenzia dell’Onu, Petteri Taalas. Aprendo i lavori, il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber ha sottolineato che è stata «la prima volta che una decisione» quella su L&D «è stata adottata il primo giorno di una Cop e anche la velocità con cui lo abbiamo fatto è unica». Ha quindi esortato i delegati a «garantire di includere il ruolo dei combustibili fossili nel documento finale». Sul tema delle fonti fossili, fortemente divisivo, il capo dell’Onu per il clima, Simon Stiell ha detto: «Se non decidiamo la fase terminale dell’era dei combustibili fossili come la conosciamo, accettiamo il nostro declino terminale».

