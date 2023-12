Fondò la prima casa protetta per donne: festeggia 101 anni 

Trento. Ha attraversato il “secolo breve”. Ha conosciuto le guerre e le sopraffazioni autoritarie del '900 e ha preso parte alle aspettative di libertà e di autonomia per tutti. Oltre trent'anni fa è stata parte attiva nella creazione della prima casa protetta per donne d'Italia, realizzata a Bolzano, anche grazie al canonico Josef Rier che mise a disposizione un immobile della curia. Martha Flies Ebner, nata nel 1922, ricorda con quel periodo: «Fu un'esperienza molto bella. Meno male che adesso si parla più delle donne, è tempo che sia così», ha commentato a margine della cerimonia in cui le è stato consegnato il riconoscimento di "cittadina dell'anno” a Bolzano.

Quando Martha Ebner nacque l'Alto Adige faceva da poco parte dell'Italia e nello stesso anno ci fu l'ascesa di Mussolini e del fascismo. Gli Ebner sono Dableiber, cioè quelli che durante l'opzione del 1939 si rifiutano di lasciare la patria per essere trasferiti in Germania o in Austria. Sono la minoranza dei sudtirolesi con appena il 15 per cento. Ma saranno proprio loro a essere fondamentali nella formazione di un partito politico unico, la Svp appunto, che nell'immediato dopoguerra si costituisce per rappresentare gli interessi di tutta la popolazione di lingua tedesca e ladina.

A 101 anni, oltre all'incarico di presidente onoraria della casa editrice Athesia, dirige il bimensile in lingua tedesca Die Frau (La donna). Un incarico che porta avanti da 50 anni, probabilmente un record a livello mondiale. Inoltre guida ancora. «Tenermi sempre attiva e impegnata è il mio segreto».

