Fondo Ingenium, per Cappellacci cade il reato di corruzione 

È stata dichiarata prescritta la contestazione di corruzione imputata al parlamentare Ugo Cappellacci (FI) e a commercialista Piero Sanna Randaccio. La seconda sezione penale del Tribunale presieduta dal giudice Giovanni Massidda ha letto ieri mattina la sentenza, ordinando che il processo prosegua però per l’imputazione di peculato.

La contestazione caduta riguardava una presunta tangente da 80mila euro che, secondo i pm Emanuele Secci e Diana Lecca, sarebbe stata incassata dall’ex presidente. A pagarla sarebbe stato Flavio Mallus, l’amministratore della Fm Fabbricazioni Metalliche, che lo scorso ottobre ha patteggiato 4 anni e mezzo di reclusione (anche per bancarotta). Pagata la tangente – sempre secondo l’accusa – l’imprenditore sarebbe stato stato salvato con 750 mila euro di soldi pubblici riferiti al Fondo Ingenium, grazie all’interessamento di Cappellacci e dell’ex assessora Alessandra Zedda (accusata di peculato). L’udienza è poi stata rinviata per proseguire con l’imputazione restante, il peculato, nei confronti di Cappellacci e Zedda, all’epoca assessora dell'Industria. A giudizio, per contestazioni minori, ci sono anche Tonino Tilocca e Roberto Bonanni.

RIPRODUZIONE RISERVATA