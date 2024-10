Fondo in sintetico per il campo di Bellavista 

Sono in corso nel quartiere di Sant’Isidoro a Sinnai i lavori per la realizzazione del fondo in erba sintetica nel campo di calcio di Bellavista. Il progetto approvato dalla scorsa legislatura è stato finanziato a inizio anno dalla Regione con un contributo di 850mila euro. L’impresa appaltatrice sta attualmente realizzando il fondo di gioco, con l'impianto di irrigazione e il sistema di canalizzazione delle acque piovane. Previsto anche l'adeguamento delle torri con i fari per l’illuminazione dell’impianto che potrà così essere utilizzato anche in notturna.

L’impianto sportivo è da diversi anni gestito dalla società La Pineta di Sinnai che opera con la scuola calcio e con la prima squadra, impegnata nel campionato di Seconda categoria.

In attesa della ultimazione dei lavori le gare finora in calendario sono state giocate sempre in trasferta. Il resto del campionato sino alla disponibilità del campo verrà giocato al campo sportivo di Maracalagonis.

Due anni fa il Comune di Sinnai era riuscito anche a ottenere un altro finanziamento di 200mila euro utilizzato con la sistemazione (già effettuata), del fondo in erba naturale del campo di calcio di via Sant’Olimpia che è invece gestito dal Sinnai calcio che gioca il campionato di Seconda categoria assieme alla stessa La Pineta.

Come è noto presto inizieranno anche i lavori nelle palestre della stessa via Olimpia e del quartiere di Santa Vittoria con finanziamenti arrivati col Pnrr. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA