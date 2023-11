Fondo disabilità, ci sono 36 milioni in più  

Trentasei milioni di euro in più per le quasi quarantacinquemila persone con disabilità riconosciuta. È passata all’unanimità in Consiglio regionale la proposta di legge (primo firmatario il capogruppo della Lega Michele Ennas) che prevede l’incremento del fondo per la non autosufficienza. Obiettivo del provvedimento, garantire la continuità degli interventi assistenziali. Il testo è arrivato in Aula con la procedura d’urgenza, e sottoscritto da tutte le forze politiche dell’Assemblea, «un intervento necessario – ha spiegato Ennas - per far fronte al crescente numero di persone con disabilità».

I 36 milioni sono ripartiti in tre anni, 12 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L’esponente della Lega ha ricordato che «il bisogno assistenziale e la correlata domanda di sostegno sono in continua crescita». È emerso, ha concluso, «che per quasi il 40% dei Comuni, con le risorse assegnate per l'anno in corso e tenuto conto delle economie rilevate sui bilanci comunali al 31 dicembre 2022, non vi era sufficiente copertura del valore annuale dei piani in rinnovo e dei nuovi piani con decorrenza al primo maggio 2023. Da qui la necessità di intervenire in maniera importante».

