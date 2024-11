Fondo di coesione, Meloni a Cagliari 

Adesso tocca alla Sardegna mettere al sicuro le risorse del Fondo sviluppo e coesione, quel Fsc che è l’arma economica con cui lo Stato prova a ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese. Per questo Giorgia Meloni sarà a Cagliari domani. Al tavolo insieme ad Alessandra Todde firmerà l’assegnazione definitiva di un maxi tesoretto da 2,7 miliardi di euro. Tutto per l’Isola.

La visita

Ieri Palazzo Chigi l’ha mandata in serata la comunicazione sulla tappa sarda della premier che manca da Cagliari dal 22 febbraio, quando venne a tre giorni dalle Regionali per sostenere Paolo Truzzu. Le elezioni non sono andate come avrebbe voluto Meloni, ma il Patto di coesione non conosce bandiere.

L’appuntamento

La firma è attesa alle 11 a Villa Devoto. A Cagliari, insieme alla presidente del Consiglio sbarcherà pure Raffaele Fitto, probabilmente per uno dei suoi ultimi appuntamenti da ministro, prima di approdare a Bruxelles come commissario europeo. Fitto nel Governo è titolare degli Affari europei, oltre ad avere la delega proprio per le Politiche di coesione e il Pnrr.

Il giro d’Italia

È stata la Sicilia la penultima regione a cui Meloni e Fitto hanno assegnato le risorse del Fondo nazionale. Era la prima settimana di novembre. «Si tratta di interventi strategici per i territori perché lo sviluppo economico, la crescita, la competitività del tessuto produttivo si rafforzano coniugando investimenti e coesione territoriale», aveva detto Meloni. Adesso le risorse per la Sardegna, che rientrano nel Fsc 2021-2027. È stata la Campania, a settembre, la prima regione a cui sono andati i miliardi (8,3), ripartiti anche in base alla popolazione.

L’Isola

A Villa Devoto, l’ufficio del cerimoniale è già al lavoro per preparare l’accoglienza a Meloni e Fitto. Ma sul piano operativo dalla Regione sarda fanno sapere che lo stanziamento per la Sardegna è frutto di interventi indicati dalla Giunta Todde. Un lavoro di selezione che, sottolineano dal palazzo, è stato inviato a Roma tramite la compilazione di apposite schede. Adesso la quantificazione delle opere viene concordata in via definitiva, a partire da domani.

Gli asset

Sulla coesione economica, sociale e territoriale, alle regioni arrivano anche risorse europee attraverso la programmazione settennale. Perché così prevede l’articolo 3 del Trattato Ue, fondato appunto sul sostegno alle aree del Vecchio Continente in ritardo nello sviluppo. Ma sulle lotta alle diseguaglianze fissa un paletto pure l’articolo 119 della Costituzione, ritoccato nel 2023 per inserire il principio di insularità. Un dettato normativo a cui si ispira il Fondo di coesione. Tra quarantotto ore la firma.

RIPRODUZIONE RISERVATA